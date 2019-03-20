Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştı

Bakan Dönmez: 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştı

12 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Şu an 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştırdık" dedi.

Bakan Dönmez: 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştı, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Şu an 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştırdık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:15 

Ekonomi
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