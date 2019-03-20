Bakan Dönmez: 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştı
12 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Şu an 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştırdık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Şu an 81 ile, 510 yerleşim birimine doğal gazı ulaştırdık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:15
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