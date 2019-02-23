Bakan Dönmez: 81 ile Doğal Gaz Götürdük (2)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Soylu İlk Kez Açıkladı: ABD Murat Karayılan'a Zehirli Silah Vermiş

Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var ki Kanınız Donar