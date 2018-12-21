Bakan Dönmez: "81 İlimizin Tamamı Doğal Gaza Kavuştu"
8 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hakkari’ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu” dedi. Hakkari’de güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlere yönelik kararlı operasyonları sürerken, bir taraftan da önemli yatırımlar devam ediyor. Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmaları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin […]The post Bakan Dönmez: “81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, " Hakkari
'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu" dedi.
Hakkari'de güvenlik güçlerinin PKK
'lı teröristlere yönelik kararlı operasyonları sürerken, bir taraftan da önemli yatırımlar devam ediyor. Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği doğalgaz çalışmaları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından yapılan ihale sonrası bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen tüm hızıyla devam etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilin doğalgaza kavuştuğunu belirterek, "Önce millet, önce memleket diyerek çıktığımız bu yolda büyük bir adım daha atarak, Hakkari'ye doğalgazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Batıda ne varsa doğuda o olacak anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:18
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