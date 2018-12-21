Bakan Dönmez: 81 İlin Tamamı Doğal Gaza Kavuştu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğalgaza kavuştu" dedi.



Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce millet önce memleket" diyerek çıktıkları yolda büyük bir adım attıklarını belirterek, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. 'Doğuda ne varsa batıda da o olacak' anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.



- Ankara

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