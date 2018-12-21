Bakan Dönmez: 81 İlin Tamamı Doğal Gaza Kavuştu //yeniden
11 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, " Hakkari
'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğalgaza kavuştu" dedi.
Bakan Fatih Dönmez, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Önce millet önce memleket" diyerek çıktıkları yolda büyük bir adım attıklarını belirterek, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. 'Batıda ne varsa Doğuda da o olacak' anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:27 Kaynak: DHA
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