Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: 81 İlin Tamamı Doğal Gaza Kavuştu (2) - Yeniden

Bakan Dönmez: 81 İlin Tamamı Doğal Gaza Kavuştu (2) - Yeniden

11 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık.

Bakan Dönmez: 81 İlin Tamamı Doğal Gaza Kavuştu (2) - Yeniden, System.String[]
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğalgaza kavuştu" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce millet önce memleket" diyerek çıktıkları yolda büyük bir adım attıklarını belirterek, "Hakkari'ye doğal gazı ulaştırdık. Bugün itibariyle 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' anlayışıyla çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:23 Kaynak: DHA

Twitter, Fatih Dönmez, Hakkari, Güncel
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