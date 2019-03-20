Bakan Dönmez, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'den sonra Adana açıklarında ikinci bir kuyuda sondaja başladıklarını belirterek, "4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var. Müjde için erken ama süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'den sonra Adana açıklarında ikinci bir kuyuda sondaja başladıklarını belirterek, "4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var. Müjde için erken ama süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç. Bizim hedefimiz iki gemiyle yılda 4 sondaj yapmak." dedi.



Dönmez, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



İlk sondaja ekim aylarında Alanya'da başladıklarına işaret eden Dönmez, "Şu anda hemen hemen artık son virajdayız diyebiliriz. 6 bin metreye ulaşmayı hedefliyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla da 6 bin metre derinliğe ulaşmış olacağız. Şu anda tabii özellikle son metrelerde teknik olarak orada birtakım testlerin yapılması gerekiyor. Daha dikkatli, daha yavaş çalışmayı gerektiren bir bölümdeyiz. Bugünlerde var veya yok bilgisini paylaşmak çok sağlıklı olmaz ama gönül ister ki ilk sondajda bu işi yapalım." dedi.



Dönmez, petrol ve doğal gaz aramanın sabır isteyen bir iş olduğuna işaret ederek, 1970'li yıllarda İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde 150 sondaj yaptığını, vazgeçmek üzereyken bir sondaj daha yapmaya karar verip bulduklarını ve yine aynı bölgede Norveç'in 35'inci kuyuda bulduğunu anımsattı.



Bu sayıları beklemeyi arzu etmediklerini belirten Dönmez, şöyle devam etti:



"Teknoloji de tabii daha hızlı gelişiyor. Üç boyutlu sismik araştırma kabiliyetleri gelişti. Dolayısıyla yerin altındaki bu bilgiyi değerlendirecek, analiz edecek birtakım ekipmanlar var. Bunlarla birlikte tabii daha kısa sürede inşallah bunlara da erişmiş olacağız. O anlamda son teknolojiyi kullanıyoruz. Gerek sismik gemilerimizde gerekse şu anda Fatih gemimizde ki Fatih gemisinin ikinci kardeş gemisi de geldi, Yavuz. O da aynı benzer teknik özelliklere sahip. Dünyada bu özelliklere sahip 16 gemi var. Normalde bunu bir servis şirketinden, hizmet kiralamak suretiyle yapabilirsiniz. İlla kendi mülkünüz olması gerekmez ama bizim agresif bir sondaj arama programımız olduğu için uzun dönemli bu tip anlaşmalar yerine, bazen de ekonomik olmayabiliyor, biz bunu kendi milli imkanlarımızla yapalım hem donanımlarımız bize ait olsun, hem de insan kaynağımız da bir yandan yetişmiş olsun dedik."



Dönmez, Kıbrıs Rum kesimi ve komşu ülkelerin de aramaları olduğunu belirterek, İsrail'le Mısır'da keşifler yapıldığını ve Exxon Mobil'in de bölgede bir keşif yaptığını anımsattı.



Bölgede potansiyel olduğunu ve Türkiye'nin de ilk denemelerde bu potansiyeli yakalamasını hedeflediklerini dile getiren Dönmez, "Öteden beri savunduğumuz adada Kıbrıs Rum kesiminin bütün yer altı zenginliğinin kendi ekonomisine kazandırmasının doğru olmadığını ifade ettik. Orada bir Türk toplumu var, onların hak ve menfaatlerinin de doğru bir şekilde korunması gerektiğini ifade ettik. Burada masaya oturulursa, Kıbrıs'taki her iki toplum lideri bir çözüm üretebilirse biz bundan memnun oluruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ruhsat alanları tayin etti, o yüzden biz de orada arayacağız diyoruz. İnşallah bu gerçeği görür karşı taraf ve ortak her iki tarafın da kazanacağı bir model üzerinde anlaşma olur." diye konuştu.



Dönmez, Mersin açıklarında da sığ deniz çalışmaları yapıldığını kaydederek, "İlk kuyumuzu açtık, orada bazı emareler var ama ekonomik bir rezerve ulaşamadık. Çok yakın bir yerde, Adana açıklarında ikinci bir kuyuya daha başladık. 4 bin 500 metre civarında bir sondaj derinliği hedefimiz var. Şu anda bu çalışma Kuzupınarı bölgesinde, orada da var mı yok mu bilgisine ulaşmış olacağız. Hem sığ denizde hem derin denizde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Müjde için erken ama süre vermeyelim. Bu operasyonlar 4-5 aylık bir süreç. Bizim hedefimiz iki gemiyle yılda 4 sondaj yapmak." diye konuştu.



Türkiye'nin hidrokarbon aramalarında çeşitli uluslararası iş birlikleri olabileceğini dile getiren Dönmez, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Geçmişte Karadeniz'de birtakım iş birlikleri oldu uluslararası petrol şirketleriyle. Bugün de o şirketlerin bir kısmıyla görüşüyoruz. Hem Akdeniz için hem de Karadeniz için iş birliklerimiz olabilir. Biz buna açığız. Diğer taraftan bazı servis hizmetleri var. Bu servis hizmetleri ihtisaslaştığı için onları ellerinden almak gerekiyor. Sismiklerin değerlendirilmesinden tutun da kuyu yapım çalışmalarına destek işlerine kadar birçok hizmet dışarıdan alınabiliyor. İyi de partnerlerimiz var. Onlarla iş birliklerimiz devam edecek. Bu iş bazen şöyle de olabilir; Hazar'da Türkiye Petrolleri'nin ortaklarından birisiyle hem petrol hem doğal gaz çıkarıyoruz. Orada birçok uluslararası büyük petrol şirketi de ortağımız. Bunlar yeri geliyor rakip, yeri geliyor bazı büyük sahalarda iş birliği yapmak suretiyle hem finansal açıdan daha kolay yürütülmesini sağlamış oluyorlar, hem de teknolojik birikimlerini getiriyorlar. Bu tip birliktelikler dünyanın çeşitli coğrafyalarında olabiliyor. Bizim de bu tip iş birliklerimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacaktır."



(Bitti)

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