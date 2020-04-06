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Bakan Dönmez, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin sesi, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Anadolu Ajansının 100. kuruluş yılını kutluyorum. İnanıyorum ki bir asırdır dinmeyen bu gür seda, güçlenerek dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılacak." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:06 Kaynak: AA
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