Bakan Dönmez açıkladı! Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris'te yangının olduğu bölgeyi inceledi. Burada açıklama yapan Bakan Dönmez, "Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Yeniköy Termik Santrali'nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı" dedi.
Bakan Dönmez açıklamasında, "Yeniköy Termik Santrali bu sabah saat 06.30 itibarıyla santralimizin ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız" dedi.
Orman yangınlarından etkilenen yerler için mücbir sebep hali ilan edilmişti. Bu kapsamda beyanname verme ve vergi ödeme süreleri 16 Kasım'a kadar ertelenmişti. Ayrıca SGK prim borçları da 4 ay süreyle ertelendi.
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