Son Dakika › Güncel › Bakan Dönmez açıkladı: 'Seri üretime başlıyoruz' - Son Dakika
Bakan Dönmez açıkladı: "Seri üretime başlıyoruz"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Fransa'dan gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri