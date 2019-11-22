Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı için çalışmalar devam ediyor
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Bakan Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı için çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasına doğal gaz boru hattı kurulmasına ilişkin "Ada'nın enerji ihtiyacıyla ilgili hem kablo hem de boru hattıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bakan Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı için çalışmalar devam ediyor, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasına doğal gaz boru hattı kurulmasına ilişkin "Ada'nın enerji ihtiyacıyla ilgili hem kablo hem de boru hattıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz hattı çekilmesi için proje geliştirilmesinin hatırlatılması üzerine Dönmez, "Çalışmalar devam ediyor. Ada'nın enerji ihtiyacıyla ilgili hem kablo hem de boru hattıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim yok, belli değil daha" diye konuştu.Bakan Dönmez, Tekirdağ'da 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edilmesiyle ilgili ise "Keşif çalışmaları devam ediyor; ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar, henüz daha teyit edilmiş değil. Biz söylemeden de itibar etmesin kimse" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak" AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:39:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: Ada'nın enerji ihtiyacı için çalışmalar devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]