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Bakan Dönmez: "Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik"

11.08.2021 17:58

Bakan Dönmez: "Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: -"Son derece kritik olan termik santrallerimizle alakalı tedbirlerimiz alınmıştır" -"Yeniköy Termik Santrali'nin...

Bakan Dönmez: "Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

-"Son derece kritik olan termik santrallerimizle alakalı tedbirlerimiz alınmıştır"

- "Yeniköy Termik Santrali'nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı"

MUĞLA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibariyle Muğla'da herhangi bir elektrik kesintisinin söz konusu olmadığını belirterek, "Gerek bu bölgede gerekse Antalya, Adana ve diğer afetin etkilediği bölgelerde afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve işyerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik " dedi.

Muğla'da yangından etkilenen Yeniköy Termik Santrali'nde alınan önlemleri incelemek üzere bölgeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFAD koordinasyon merkezinden son gelişmeleri aktardı.

Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel afetinde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Dönmez, "Bizim de özellikle elektrik dağıtım şirketlerimiz zaten bölgede yerleşik ve anında müdahale etmeye başladılar. Ama aşırı yağışlardan dolayı bazı abonelerimizin elektriklerinde kesintiler var. Bunların bir kısmı hasar nedeniyle bir kısmı da tedbir amaçlı elektriklerin kesilmesi nedeniyle oluştu" dedi.

"Son derece kritik olan termik santrallerimizle alakalı tedbirlerimiz alınmıştır"

Yaklaşık 2 haftadır Muğla'da yangınların olduğunu fakat giderek şiddetini azalttığını dile getiren Bakan Dönmez, "Birkaç yer dışında artık kontrol altına alınmamış bir yangın yok. Yangınların başladığı andan itibaren gerek elektrik dağıtım şirketimiz burada görevli gerek de burada son derece kritik olan termik santralimizle alakalı tedbirlerimiz alınmıştır" diye konuştu.

"Yeniköy Termik Santrali'nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı"

Bakan Dönmez, yangın bölgelerinde bulunan termik santrallerin son durum bilgilerini paylaşan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Bir hafta önce yangınlar Çökertme civarındaydı. Sahilde yer alan Kemerköy Termik Santrali sınırına kadar gelmişti. Alınan tedbirler sonucunda hamdolsun az hasarla atlatmış olduk. Nitekim de bu pazartesi sabahı orada ilk ünitemizi işletmeye almıştık. İkinci ünitenin işletmeye alınma çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki hafta başında da ikinci üniteyi devreye alırız.

Yeniköy Termik Santrali

Tabii yangınlar Kemerköy Santrali'nden sonra daha kuzeyde yer alan Yeniköy Termik Santrali'ni tehdit etmeye başlamıştı. Orada da gerek tesisin çevresinde gerekse tesisin içerisinde yanıcı yakıcı olabilecek unsurlar temizlendi. Gerekli önlemler alındı. Dün itibariyle de o bölgede o bölgede yangının kontrol alınmasından itibaren de o santralin de işletmeye alınmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Bu sabah saat 6.30 itibariyle Yeniköy Santralimiz de artık çalışmaya başladı. İnşallah yarın da ikinci üniteyi işletmeye alacağız.

Yatağan Termik Santrali

Bu bölgede Yatağan'da da bir termik santralimiz vardı. Biliyorsunuz bir hafta kadar önce Yatağan bölgesinde de bir yangın çıkmıştı. Santrale olan mesafesi buradakiler kadar yakın değildi ama orada da biz özellikle hem çevresini hem de içerisini yanıcı yakıcı olan unsurları temizlemiştik. Ben de bizzat yerinde gözlemledim. Santral bölgesine yangın gelmeden kontrol altına alındığı için orada herhangi bir risk söz konusu değil. O santralimiz tam güç çalışmasına devam ediyor."

Bakan Dönmez, afetlerin yaşandığı alanlarda bu tip kritik altyapıların korunması ve işletilir hale gelmesinin önem arz ettiğini belirterek, süratle hem dağıtım hem de iletim şirketlerinin zamanında müdahalelerle söz konusu kritik altyapıların korunduğunu aktardı.

Bakan Dönmez, her şeye rağmen afet esnasında afetin şiddetini artırmamak için zaman zaman enerji akışlarını kesintiye uğratabildiklerinin bilgisini veren Bakan Dönmez, "Bunun bir kısmı zorunlu nedenlerle bir kısmı da kontrol amaçlı. Muğla ilimizde de afetin tehdit ettiği yerleşim birimlerimizde, mahallelerimizde, evlerimizde, ilçelerimizde geçici olarak bazı elektrik kesintileri yaşanmıştı. Ama yangın tehdidi ortadan kalktıktan sonra da süratle mobil jeneratörlerle orada yaşayan yurttaşlarımızın elektrikleri temin edilmişti. Sonra da yine kalıcı olarak şebekemizi ayağa kaldırdık" diye konuştu.

"Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve işyerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik"

Bakan Dönmez, Muğla'da herhangi bir elektrik kesintisinin söz konusu olmadığını rahatlıkla ifade edebileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gerek bu bölgede gerekse Antalya, Adana ve diğer afetin etkilediği bölgelerde afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve işyerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik. Afetten etkilendiğini bir şekilde elektrik dağıtım şirketlerimize bildiren arkadaşlarımız bundan yararlanabilecek. Zaten ekiplerimiz sahada. Afetten etkilenen bina ve tesisleri onlara da takip ediyorlar. Bununla alakalı olarak da kamuoyunu ayrıca bilgilendirmek istedim."

Bakan Dönmez: Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik
Bakan Dönmez: Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik
Bakan Dönmez: Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik
Bakan Dönmez: Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik
Bakan Dönmez: Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik

Antalya, Enerji, Adana, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez: "Afetten etkilenen yurttaşlarımızın ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini 3 ay boyunca erteledik" - Son Dakika
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