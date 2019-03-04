Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Ak Parti Belediye Hizmetlerinde Kendini İspat Etti"

Bakan Dönmez: "Ak Parti Belediye Hizmetlerinde Kendini İspat Etti"

30 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'nin belediye hizmetlerinde kendisini ispat ettiğini söyledi.

Bakan Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'nin belediye hizmetlerinde kendisini ispat ettiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çorum'da Mecitözü ilçesini ziyaretinin ardından Çorum Valiliğine geçti. Valilik ziyaretinde Bakan Dönmez'e Çorum Valisi Mustafa Çiftçi brifing verdi. Valilik ziyareti sırasında alınan güvenlik önlemleri dikkat çekerken, İl Jandarma Komutanlığında görevli iki askerin valilik bahçesinde ziyaret boyunca dronesavarlar ile beklemesi dikkat çekti. Çorum Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez, İl Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Dönmez, Çorum'un bugüne kadar hem AK Parti'ye hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vererek yanında yer aldığını belirterek, 31 Mart seçimlerinde de bu desteğini artırarak devam ettirmesini beklediklerini söyledi. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden itibaren kendisini ispat ettiğini dile getiren Bakan Dönmez, "Oradaki başarısını ulusal anlamda Türkiye'nin dört bir tarafına, 81 ilimize ayrım yapmaksızın hizmet götürmüş, genel hizmetlerle bütünleşmiş, tamamlamış halini görüyoruz. Yüce milletimiz başta Çorum olmak üzere ülkemizin birçok coğrafyasında yine aynı amaç ve hedef doğrultusunda ülkemizi 2023 vizyonuna götürecek kadroların yerel temsilcilerini seçmiş olacak. Biz hep bunu ifade ediyoruz. Ulusal kalkınma planlarının, yerel kalkınma planlarının uyumu son derece önemli. Seçmenin tercihine saygımız sonsuz. Ancak bu hizmetlerinde Çorum ve Çorum'daki ilçelerimizin de yer alması gücümüze güç katacak, heyecanımıza heyecan katacaktır" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:02 Kaynak: İHA

Çorum, Fatih Dönmez, AK Parti, Politika
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