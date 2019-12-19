Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz - Son Dakika

Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz

6 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye olarak Akdeniz'de misafir değil, ev sahibi olduklarını ifade ederek, "Akdeniz'de yetki mutabakatı TBMM'den geçti.

Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye olarak Akdeniz'de misafir değil, ev sahibi olduklarını ifade ederek, "Akdeniz'de yetki mutabakatı TBMM'den geçti. Oyunları bozmuş olduk. Bu konuda geri adım atmayacağız. Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Batman'da Birlik Vakfı'nca 'Enerji politikamız ve Doğu Akdeniz meselesi' paneli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

'DIŞ ÜLKELERDE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ BU MÜCADELEYİ OLDUKÇA ÖNEMSİYORUZ'

Panelde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de sürdürülen çalışmalara değindi. Türkiye olarak teknolojik açıdan en iyi gemilere sahip olduklarını anlatan Bakan Dönmez, "Denizlerde hidrokarbon ile sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje ve çalışmalarımız ülkemizin geleceği için olmazsa olmazı kabul ediyoruz. Milli arama ve sondaj gemilerimizle başlattığımız çalışmalarımız dört koldan 4 gemi ile devam ediyor. Libya ve dış ülkelerde sürdürdüğümüz bu mücadeleyi oldukça önemsiyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerinde 4 bin metrede sondaj çalışmaları devam ediyor. Barbaros ve Oruçlu gemileri, denizlerimizin röntgenini çekiyor. Teknolojik açıdan en iyi gemilere sahibiz. Yeni gemi ile Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarımız sürüyor" dedi.

'ONAYIMIZ OLMADAN KİMSE BÖLGEDE ARAMA YAPAMAYACAK'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin onayı olmadan bölgede arama yapılamayacağına vurgu yaparak, Libya ile yapılan denizde petrol yetkisi mutabakatıyla oyunları bozduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gelecekte enerji vizyonu olan milli enerji ve maden politikamızı, yerlilik, arz güvenliği, millilik ve teknoloji üzerine inşa ettik. Enerji ve doğal kaynaklarımızı insanlarımıza kesintisiz olarak sunmak için projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki, petrolden doğalgaza, kömürden yenilenebilir enerjiye kadar her alanda dünya ile rekabet edebilecek güce ve potansiyele sahibiz. Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir. Yerli ve yenilenebilir elektrikte bugün son 20 yılın rekorunu kırdık. Ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenmesine izin vermeyeceğiz. 5 yeni kuyu daha açacağız. Libya ile hayati önem arz eden anlaşma yaptık. Denizde petrol yetki arama mutabakatı TBMM'den çıktı. Oyunları bozmuş olduk. Onayımız olmadan kimse bölgede arama yapamayacak. Bu hedefte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Geri adım atmayacağız. Biz Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz."


Fatih Dönmez, Türkiye, Akdeniz, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:39 Kaynak: DHA
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