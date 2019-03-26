Bakan Dönmez: "(Akdeniz'deki Sondaj Çalışmaları) Başkalarının Kınaması Bizi Yıldıramaz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de hakkımız olanı sonuna kadar aramaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de hakkımız olanı sonuna kadar aramaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başkalarının kınaması bizi yıldıramaz." dedi.



Dönmez, AK Parti Tirebolu ilçe teşkilatı üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Fatih Gemisi'nin Akdeniz'de derin sondaj yaptığını anımsattı.



Denizin derinliğinin 3 bin metre olduğunu belirten Dönmez, denizin altında da 3-4 bin metre kazı yapıldığını kaydetti.



Dünyada bu şekilde 16 gemi olduğunu ifade eden Dönmez, "O 16'dan biri bizdeydi şimdi ikinciyi de aldık, adını da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti,'Yavuz' koydu, o da şimdi tersanede gerekli bakım ve kontrollere tabi tutuluyor en kısa süre içerisinde onu da yine Akdeniz'e göndereceğiz ve Akdeniz'de hakkımız olanı sonuna kadar aramaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başkalarının kınaması bizi yıldıramaz." diye konuştu.



"Geçtiğimiz günlerde bir muhalif milletvekilimiz bana yazılı soru önergesi sormuş, 'Akdeniz'de niye doğal gaz, petrol arıyorsunuz bu kadar harcama yapılır mı?' diye" ifadesini kullanan Dönmez, şunları aktardı:



"Söylediği rakamlar da uçuk kaçık, birilerinden yalan dolan haberlerle herhalde kendisini bilgilendirmişler. Sonra bir hafta sonra bu haber bir yerde manşet oldu. Yunanistan gazetelerinde manşet oldu, onlar sevinmiş ki manşet atmışlar. Ben üzüldüm şahsen. Bir Türkiye milletvekilinin bu söyleminin Yunanistan'da manşete çekilmesine üzüldüm. Kendisi üzüldü mü bilmem ama şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum bizim kimseden korkumuz yok. Yedi düvel de gelse engel olmaya çalışsa biz Akdeniz'de kendi ekonomik sahamızda hidrokarbon, yani petrol ve doğal gaz kaynaklarını arama konusunda kararlılığımızı ifade ettik. Sadece kendimizin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan soydaşlarımızın da hakkını sonuna arayacağımızı ifade ettik."



"Karadeniz'de de petrol ve doğal gaz aramalarımızı da yoğunlaştıracağız"



Karadeniz'de de geçmiş yıllarda aramalar yapıldığını anımsatan Dönmez, "İnşallah Akdeniz'deki programı tamamladıktan sonra benzer şekilde Karadeniz'de de petrol ve doğal gaz aramalarımızı da yoğunlaştıracağız." şeklinde konuştu.



Fatih Dönmez, maden sahalarındaki çalışmalara değinerek, ülkenin maden çeşitliliği açısından oldukça zengin olduğunu ancak bazı ham maddelerin halen yurt dışından ithal edildiğini vurguladı.



"Ülkenin yüzde 85'inin de filmini çektik"



Bunları azaltmak için aramaları yoğunlaştırdıklarını dile getiren Dönmez, "Türkiye'nin üstünde iki tane uçağımız var son derece teknolojik donanıma haiz, bu uçakla havadan yerin altının filmini çekiyoruz. Daha önce klasik sondaj yöntemiyle yaptığımız araştırmaları şimdi hız kazanmak için, mesaimizi daha verimli kullanabilmek için bu teknolojiyi getirdik. Ülkenin yüzde 85'inin de filmini çektik, ne var ne yok önce ona bakacağız, ondan sonra sondaj yapacağız." ifadesini kullandı.



Dönmez, karadan da sondaj çalışmalarını artırdıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:



"2000'li yıllara kadar Maden Tetkik Arama Kurumu, yılda sadece 30 bin metre sondaj yaparken, geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihi bir rekor kırdık, 1 milyon 500 bin metre bir yılda sadece sondaj yaptık. Bir önceki yıl 1 milyon metre sondaj yaptık. Bunlar şunu gösteriyor, kaynakları sağa, sola savurmazsanız, verimli kullanırsanız, o zaman bu milletin hayrına olur. Ülke nasıl kalkınıyor zannediyorsunuz, birileri gibi laf cambazlığı yaparak bu ülke bir yere gitmez. Somut projelerle kaynaklarınızı iyi kullanarak hedefinize ulaşırsınız."



Tirebolu'da gerçekleştirdikleri toplantıya şehitleri anarak başladıklarını ve milli marşı söylediklerini ifade eden Dönmez, "Bazı partilerin toplantılarında milli marş söylenmiyor, bayrak da asılmıyor biliyorsunuz. Hatta o partilerin bir kısmı geçtiğimiz günlerde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş yaptılar. Ezan okunurken ıslık çaldılar, protesto ettiler. Bir de milletin karşısına gelip şimdi oylarına talipler.



Milletin bayrağına, İstiklal Marşı'na, ezanına saygısı olmayanın millete, halka saygısı olabilir mi?" diye soran Dönmez, "Uyanık olacağız. Şimdi kendisine sözde millet ittifakı diyenlerin kimlerle işbirliği yaptığını bu millet gördü. Onun için sayın liderimiz milli birlik, beraberlik, beka vurgusu yapıyor. Eğer bize, adaylarımıza güçlü destek verirseniz, biz sizden aldığımız güçle, destekle 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine koşar adım ilerlemeye devam edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Bakan Dönmez, toplantı öncesinde Giresun'da esnafı ziyaret etti.

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