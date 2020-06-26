Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de incelemede bulundu: (2) - Son Dakika

Bakan Dönmez, Akkuyu NGS'de incelemede bulundu: (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), güvenlik konusunda tavizsiz ve sıfır toleransla ilerlediklerini belirterek, "İnşallah Cumhuriyetimizin 100.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), güvenlik konusunda tavizsiz ve sıfır toleransla ilerlediklerini belirterek, "İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında bir hayal projemizi daha vatandaşımızın, halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu birlikte yaşayacağız." dedi.

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Dönmez, santrale yaptığı ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile inşaat çalışmalarını inceledi.

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan Dönmez, Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer bağımsız denetleme kurumlarının sahadaki gelişmeleri, inşaat çalışmalarını ve malzemelerin imalatını sürekli kontrol ettiğini vurguladı.

Proje öncesinde Türk öğrencilerin eğitim almaları için Rusya'ya gönderildiğini hatırlatan Dönmez, "Bu öğrencilerimizden 143'ü mezun oldu, diplomasını aldı ve şu anda sahada çalışıyor. 102 öğrencimizin de önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde mezun olup bu ekibe dahil olmasını bekliyoruz. Öte yandan 22 öğrencimiz yüksek lisans için Rusya'da eğitimlerine devam ediyor. Bu yıl da 25 öğrencimizi yüksek lisans eğitimlerini almaları için Rusya'ya göndermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Türk iş insanlarının dünyadaki birçok önemli projede yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlk defa burada, bir nükleer güç santralinde Türkiye'deki bir yerli firmanın projeye dahil olması son derece önemli. Yine 'lokalizasyon' dediğimiz yerli malının kullanımı konusunda da proje firmasıyla bir mutabakatımız söz konusu. Bu çalışma ve anlaşma, kullanılacak malzemelerin mümkün mertebe Türkiye'den temin edilmesine dair. Burada standartların belirlenmesi, o standartlara göre ürünlerin sertifikasyonu da son derece önemli. Bu noktada Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Rusya ile bir anlaşma yaptı. Türkiye'de üretilen malzemelerin TSE laboratuvarlarında test edilmesi ve belgelendirilmesi konusunda bir mutabakata varmış olduk. Milli standartların geliştirilmesi konusunda da TSE süratle bir çalışma yürütüyor."

"En başından beri 'önce güvenlik' diyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çalışanların güvenliği konusundaki hassasiyetin daha da arttığını dile getiren Dönmez, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberler doğrultusunda buradaki çalışmaların düzenlendiğini aktardı.

Dönmez, güvenliğin önemine değinerek, "Hamdolsun önemli bir vakayla karşı karşıya kalmadık. Hem işlerimizi yürütmüş olduk hem de çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almış olduk. Bu konuda proje şirketimizin, ana yüklenici firmamızın yöneticileri de son derece hassas davranıyorlar." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'de ilk ünitenin 2023 yılında açılmasının planlandığını belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Projelendirme, standartların belirlenmesi, inşa ve işletme dönemlerinde ilgili kurallara riayet etmek, bu tip mega projelerin güvenliği açısından son derece önemli. Biz de en başından beri 'önce güvenlik' diyoruz. Hem tesislerin hem de çalışanların güvenliği öncelikli geliyor. Güvenlik konusunda, tavizsiz ve sıfır toleransla ilerliyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında bir hayal projemizi daha vatandaşımızın, halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu birlikte yaşayacağız."

(Bitti)

Akkuyu, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:01 Kaynak: AA

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