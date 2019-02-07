Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez Alp Kıyafetli Askerlerin Nöbet Değişimi İzledi

Bakan Dönmez Alp Kıyafetli Askerlerin Nöbet Değişimi İzledi

56 dakika önce

- Bakan Dönmez Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimi izledi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez;

Bakan Dönmez Alp Kıyafetli Askerlerin Nöbet Değişimi İzledi, System.String[]
- Bakan Dönmez Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimi izledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; "Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime 6 asır boyunca huzur barış adalet götürdü"
"Bizler onların o açmış olduğu yolda bu bayrağı, bu sancağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz"

BİLECİK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ertuğrulgazi Türbesi girişinde Alp kıyafetleri ile nöbet tutan askerin 'saygı nöbeti'nin değişimi seyrederek, "Ertuğrulgazi Hazretlerinin türbesini ziyaret etmeden bu işe başlamak uygun olmaz. Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime 6 asır boyunca huzur barış adalet götürdü" dedi.
Bakan Dönmez'i memleketi Bilecik'e bir takım ziyaretler için gelirken ilk ziyareti Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar Söğüt oldu. Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin babası olan Kayı Aşireti'nin Beyi Ertuğrulgazi Türbesine gelen Bakan Dönmez'i burada yöresel kıyafetler giyen öğrenciler çiçek vererek karşıladı. Bakan Dönmez buradan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile birlikte Ertuğrulgazi Türbesine dua etti.
Alp kıyafetli askerlerin 'Saygı Nöbeti'nin değişimini izledi
Türbe ziyareti sonra bakan Dönmez, Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 9'u uzman çavuş, 4'ü er ve erbaş olmak üzere 13 asker, dönüşümlü olarak tuttuğu 'Saygı Nöbeti'nin değişimini seyretti.
"Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime 6 asır boyunca huzur barış adalet götürdü"
Buradan sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Dönmez, "Ata yurdumuz Bilecik'e iki gün boyunca bir ziyaretimiz olacak. Burada çeşitli temaslarımız ve istişarelerimiz olacak inşallah. Gelmişken de tabi Ertuğrulgazi Hazretlerinin türbesini ziyaret etmeden bu işe başlamak uygun olmaz. Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime 6 asır boyunca huzur barış adalet götürdü. 'İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' kültürünün temsilcileri olarak bizler onların o açmış olduğu yolda bu bayrağı, bu sancağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:49 Kaynak: İHA

Bilecik, Fatih Dönmez, Genel
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