Bakan Dönmez: "Altın üretimimiz yıl sonunda Türkiye tarihinin üretim rekorunu kırarak 42 tona ulaştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 altın üretim rakamlarını ve üretimdeki rekorları açıkladı. Bakan Dönmez, "Pandemi koşullarına rağmen altın üretimimiz yıl sonunda Türkiye tarihinin üretim rekorunu kırarak 42 tona ulaştı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Altın Madencileri Derneği üyelerini kabul etti. Bakan Dönmez, kabulün ardından yaptığı açıklamada Covid-19 salgınının gölgesinde geçirilen 2020 yılının enerji ve madencilik sektörü açısından başarılarla dolu bir yıl olduğunu söyledi. 2020 yılında 40-45 ton arası altın üretimi hedefi koyduklarını belirten Dönmez, pandemi koşullarına rağmen altın Türkiye'nin altın üretiminin yıl sonunda Türkiye tarihinin üretim rekorunu kırarak 42 tona ulaştığını kaydetti. Bu rekorun Türkiye ekonomisine 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağladığını aktaran Dönmez, emeği geçen bütün kurumları ve masada, sahada ter döken bütün çalışanları tebrik etti.

2020 yılında altın ithalatında ciddi bir sıçrama yaşandığını anımsatan Bakan Dönmez, "Enerji ve maden alanında petrolden sonra en fazla ithal ettiğimiz ikinci ürün altın oldu. Geçtiğimiz yıl, 2019'a göre yüzde 123 artışla yaklaşık 25 milyar dolarlık altın ithalatımız oldu. Sayın Ticaret Bakanımız da ifade ettiler altın büyük oranda toplumuzda tasarruf ve yatırım saikiyle değerlendirilen bir meta. Buna karşın özellikle kuyumculuk sektörümüz alınan bu altınları işleyerek bir kısmını da ihraç etti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 milyar dolarlık altın ürünleri ihracatımız söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kaynakları varken, "Bu yerin altında kalsın biz ithal edelim" ithamlarına kulak asamayacaklarını söyleyen Bakan Dönmez, "Türkiye'de madencilik dünya standartlarına uygun bir şekilde yürütülüyor. Madencilik faaliyetlerine nasıl başlanacağı, nasıl yürütüleceği ve nasıl bitirileceğiyle ilgili kapsamlı bir mevzuatımız var. Özellikle bir maden sahası terk edildiğinde, maden sahibi, projesine göre o sahayı rehabilite etmek ve ağaçlandırmakla yükümlüdür. Bununla ilgili sayısız iyi örneği eski ve yeni görselleriyle birlikte pek çok platformda ifade ettim. Çevreci bir madencilik prensibiyle madenlerimizden de, doğadan da vazgeçemeyeceğiz. Herkes bunu böyle bilmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA