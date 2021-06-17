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Bakan Dönmez: "Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak"

17.06.2021 15:54
Bakan Dönmez:

gündüz çalışıyoruz" dedi.

gündüz çalışıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop ziyaretine Boyabat ilçesinde başladı. Bakan Dönmez'in ilk durağı Boyabat Belediye Başkanlığı oldu. Dönmez burada Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile makamında görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası belediye önünde toplanan vatandaşlara hitaben konuşmalar yapıldı. Başkan Şefik Çakıcı Boyabat'a doğal gazın gelişi nedeniyle Bakan Dönmez'e teşekkürlerini sundu.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Bakanımıza 'abat şehir Boyabat'ımıza hoşgeldiniz' dedik. Abat bir yere gittiğiniz zaman mutlu olmak huzur bulmak demek. 'Dünyada 4 abat şehir var' dedik biz. İslamabad, Aşkabat, Sadabat, Türkiye'de de Boyabat. Boyabat Belediyesi'nin projeleri değerli Boyabatlılar şuna inanınki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden daha değerli daha kıymetli daha güçlü. Meydan projemizle, doğal gazımızla, cam terasımızla, kültür merkezimizle, caddemizle sokağımızla hem sizin gönlünüzü hem de bu şehrin sokaklarını caddelerini nakış gibi işleyeceğiz inşallah. Ne zaman ki bu millet devletiyle milletiyle el ele olduğu zaman başı devamlı göklerde olmuş. Lideriyle milletiyle güçlü olmuş. İşte Boyabat bunun avantajını yaşıyor" diye konuştu.

İlçeye doğal gazın gelişi ile ilgili neden daha önce bir tören yapılamadığını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Sevgili Boyabatlılar hepinizi selamlıyor, Cumhurbaşkanımızın da selamını iletiyorum. Aslında Sinop'a ve Boyabat'a bizim geçtiğimiz yıl bir sözümüz vardı. Bu doğal gaz verme töreninin burada bizzat yaparak bu mutluluğu sizlerle birlikte yaşama arzusundaydık. Birkaç defa da tarih belirlememize rağmen salgın ve elimizde olmayan nedenlerle ertelemek durumunda kaldık. 'Bizi beklemesinler yoksa Boyabat soğukta kalacak' dedim. 'Boyabat'ın soğukta kalmasına gönlümüz razı değil, bir an önce kullanmaya başlayın biz geliriz, bir çayımızı içeriz, hayırlı olsun der gideriz' dedim" şeklinde konuştu.

"Doğaya saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkaracağız"

Enerji ve maden yatırımlarına değinen, karşı duruşlar olsa da doğaya saygılı biçimde bu çalışmaların devam edeceğini belirten Bakan Dönmez, "Boyabat madencilikle ilgili önemli merkezlerimizden birisi. Neredeyse bu bölgedeki tuğla üretiminin tamamına yakını, Türkiye geneline de baktığımızda yüzde 15 oranında bir tuğla üretimini yapan kaliteli bu işi yapan gelişmiş bir sektör var burada. Burada ciddi bir istihdam oluşturuyor. Biz madenciliğin gelişmiş olduğu şehirlere gittiğimizde hep şu taleple karşılaşıyoruz: 'Bakanım izin verin ruhsatları hızlandırın biz buraya daha çok yatırım yapalım daha çok insanımıza iş kapısı oluşturalım iş verelim AŞ verelim'. Biz de 'eyvallah' diyoruz. Boynumuzun borcu. Ama maalesef bazı yerlere de gidiyoruz; 'biz maden faaliyetini istemiyoruz burada' diyorlar. Bir takım protestolarla karşı duruşlarla karşımıza çıkıyorlar. Maalesef burada da birtakım marjinal gruplar bazı muhalif gruplarında bu işe öncülük ettiğinin de farkındayız. Hatta öyle tezat durumlarla karşılaşıyoruz ki madenciliğin gelişmiş olduğu bir şehirde muhalefet milletvekili bile 'aman burada madencilik gelişsin istihdam artsın' talebiyle bize gelirken aynı partinin bir başka ilinde o milletvekili de 'biz burada madencilik faaliyeti istemiyoruz' diye o karşı duruşların muhalif söylemlerin sözcülüğünü yapıyor. Çifte standart. Maden de bizim doğa da bizim. Doğaya insana çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Dışa bağımlılığı azaltmak için gece-gündüz çalışıyoruz"

Amacın dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu dile getiren Fatih Dönmez, "Madeni sadece taş topraktan ibaret görmeyin. Bindiğiniz araba, şu kullandığınız binalardaki çimentosundan, çakılına, demirine varıncaya kadar, tuğlasına, kiremitine varıncaya kadar bunların hepsi madencilik sektörünün faaliyetlerinin bir sonucu. Türkiye hamdolsun her yıl bu konudaki üretimini artırarak devam ediyor. Bir takım karşı duruşlar olsa da biz doğru bildiğimiz yoldan sapmayacağız inşallah. Her yıl ortalama 4 ile 5 milyar dolar civarında madencilik ürünü ihracatımız var. Buna karşılık neredeyse bunun iki katı kadar da ithalatımız var. Amacımız enerjide olduğu gibi, enerji ürünlerinde olduğu gibi madencilik ürünlerinde de ham madde ürünlerinde de dışa bağımlılığı azaltmak. Bunun içinde gece-gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de bulunan kaynakları 2023'te karaya çıkartacaklarını söyleyen Dönmez, "Doğal gazı biz size getirdik ama maalesef bugüne kadar doğal gazı kendi kaynaklarımızdan yeteri kadar üretmedik. Bunca çabamıza aramamıza ve araştırmamıza rağmen. Toplam talebin yalnızca yüzde bir ile ikisini karşılayabiliyoruz. Petrolde de yüzde 8 civarında. Geri kalan açığı ithal ediyoruz. Ama hamdolsun Rabb'im nasip etti. Fazla uzakta değil. Siz Karadeniz evlatlarısınız. Sinop'a doğru da geliyoruz. Vekilim de ifade etti. O bölgede geçtiğimiz yıl önemli bir keşif yakaladık. Sizler de herhalde duydunuz seyrettiniz. Son birkaç hafta önce yine Zonguldak Filyos'ta yaklaşık 130 milyar metreküplük bir ilave keşifle birlikte 540 milyar metreküpün keşfini yaptık. Bunu inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında sisteme entegre edeceğiz. Yani karaya çıkartacağız denizin altından. Boru hatları çekeceğiz sonra da sizin kullanımınıza sunacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez Camiikebir Mahallesi'nde Zeliha ve Bayram Daldal çiftinin evlerine konuk oldu. Evin önünde toplanan mahalleli Bakan Dönmez'i karşıladı. Çocuklar Dönmez için tezahüratlar etti. Evin arkasındaki çardağa geçen Dönmez'e aile doğal gaz ocağında yapılmış çay ikram etti. Dönmez çocuklar ve aile ile samimi pozlar verdi. - SİNOP

Bakan Dönmez: Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak
Bakan Dönmez: Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak
Bakan Dönmez: Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak
Bakan Dönmez: Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak

Madencilik, Doğalgaz, Boyabat, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Amacımız dışa bağımlılığı azaltmak' - Son Dakika Ekonomi


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