Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Amacımız elektriğin tüketildiği yerde üretilmesidir"
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Amacımız elektriğin tüketildiği yerde üretilmesidir'

Bakan Dönmez: "Amacımız elektriğin tüketildiği yerde üretilmesidir"

6 saat önce

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kongrede konuşması -Plaket takdimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı.

Bakan Dönmez:

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kongrede konuşması

-Plaket takdimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı. (3)

Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:25 Kaynak: AA
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