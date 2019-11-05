Bakan Dönmez: "Amacımız elektriğin tüketildiği yerde üretilmesidir"
6 saat önce
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kongrede konuşması -Plaket takdimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:25 Kaynak: AA
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kongrede konuşması
-Plaket takdimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katıldı. (3)
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