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Bakan Dönmez: "An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır"

07.02.2022 08:37

Kar yağışının ardından elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "An itibarıyla enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır" dedi.

Kar yağışının ardından elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "An itibarıyla enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır" dedi.

Isparta'da 3 Şubat'ta başlayıp gün boyu süren kar yağışının ardından kentin farklı noktalarında elektrik kesintileri yaşanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'ya gelip çalışmaları yerinde inceledi. Bugün kent genelindeki incelemelerinin ardından Isparta İl Afet ve Acil Durum Merkezi'ne gelen Bakan Dönmez, Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer kurum amirlerinden son durum hakkında bilgi alarak saha çalışması yaptı. Şu anda 600'e yakın personel ve 200'ü aşkın iş makinesiyle çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Dönmez, " Sivas'tan Yozgat'tan Kastamonu'dan İstanbul'dan Bursa, İzmir ve Konya Hatay Denizli gibi birçok ilimizden buraya olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağırıldı. Gece gündüz demeden yapılan çalışalar sonunda sonunda Isparta il ve ilçe merkezlerinde an itibari ile enerjisiz şebekemiz kalmamıştır " dedi.

(Oğuzhan Uysal/ İHA)

Bakan Dönmez: An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır
Bakan Dönmez: An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır
Bakan Dönmez: An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır

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Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "An itibarıyla Isparta'da enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır" - Son Dakika
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