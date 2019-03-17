Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Ataşehir'deki AK Parti Seçim İrtibat Bürolarını Ziyaret Etti - İstanbul

Bakan Dönmez, Ataşehir'deki AK Parti Seçim İrtibat Bürolarını Ziyaret Etti - İstanbul

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ataşehir'deki Örnek Mahallesi ve Fetih Mahallesi AK Parti seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ataşehir'deki Örnek Mahallesi ve Fetih Mahallesi AK Parti seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:30 Kaynak: AA

Fatih Dönmez, AK Parti, Ataşehir, Güncel
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