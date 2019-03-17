Bakan Dönmez, Ataşehir'deki AK Parti Seçim İrtibat Bürolarını Ziyaret Etti - İstanbul
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ataşehir'deki Örnek Mahallesi ve Fetih Mahallesi AK Parti seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:30 Kaynak: AA
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