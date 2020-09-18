Bakan Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi - Son Dakika

Bakan Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, atmosferin insanlığın ortak malı olduğunu belirterek, "Onun için herkes bulunduğu ortamda, çevreye daha az zarar verecek unsurlara yönelmek zorunda.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, atmosferin insanlığın ortak malı olduğunu belirterek, "Onun için herkes bulunduğu ortamda, çevreye daha az zarar verecek unsurlara yönelmek zorunda." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonunda sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet süren Dönmez, kendisinin bisikletle ilk tanışmasının ilkokul çağlarında olduğunu anlattı.

Dönmez, ortaokula giderken de ilk bisikletine sahip olduğunu kaydederek, "Öğretmen ve memur çocuğuyum. Dolayısıyla bisiklete biraz geç sahip oldum. İkinci el bir bisiklet aldık. Tekerlekleri standart dışıymış. Patladı ve uzun süre yenisini takıp kullanamadım. Sonrasında da bazı bisikletlerimiz oldu. Çocukluğumdan beri gençlik çağlarımda da bisiklete binmeyi ve sürmeyi seven biriyim." diye konuştu.

Zaman ilerledikçe motorun gücünden daha fazla yararlanıldığına dikkati çeken Dönmez, hem bireysel hem de çevre sağlığı açısından kas gücünü kullanmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, sadece bisiklete sahip olmanın yetmediğini, bisikletlerin gideceği güvenli yolların inşasının da gerektiğini vurgulayarak, bu konuda belediyelere büyük görev düştüğünü belirtti.

Enerjinin odağında hareketliliğin yattığını ifade eden Dönmez, enerji üretmek ya da tüketmek için hareketli olmak gerektiğini vurguladı.

Dönmez, hayatın merkezinde enerjinin yattığının altını çizerek, "Özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak çevre hareketliliği son derece önem arz etmeye başladı. Hem bireylerin hem toplumun daha az emisyon çıkartan cihazları tercih etmesi lazım. Ulaşımda en önemli unsurlardan biri şüphesiz bisiklet. Belki ilerde elektrikli otomobiller gündeme gelecek onlar da aynı şekilde emisyonu çok az olan araçlarımız. Böylece daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevreye kavuşmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Atmosferin insanlığın ortak malı olduğunu da vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için herkes bulunduğu ortamda çevreye daha az zarar verecek unsurlara doğru yönelmek zorunda. Özellikle son yılarda hareketlilik başta doktorlar tarafından olmak üzere tavsiye ediliyor. Mümkün olduğu kadar spor yapmamız lazım tabii. Ama iş odaklı bizim gibi işi yoğun olan mesleklerde bu hareketliliğimiz maalesef bizim kontrolümüz dışında kısıtlanıyor. Bunlara özel zaman ayırmakta fayda var. Hem bireysel hem toplumsal sağlık açısından son derece önemli."

Bakan Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi

Fatih Dönmez, Bisiklet, Avrupa, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki davada beraat etti Yolda kalan araca belediye işçisi 3 kadın yardım etti Milli Savunma Bakanı Akar'ın artık bir unvanı daha var! Dede oldu Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Son ankette dikkat çeken detay! Seçimin kaderini kararsızlar ve protesto oy kullanacaklar belirleyecek
Fenerbahçe Jailson'u, 4.5 milyon euro bedelle Dalian'a sattı Fenerbahçe Jailson'u, 4.5 milyon euro bedelle Dalian'a sattı         
15:00
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Bu acıya yürek mi dayanır? Motosikletli kardeşler, aynı kazada can verdi Bu acıya yürek mi dayanır? Motosikletli kardeşler, aynı kazada can verdi         
14:26
Oğullarıyla kavga eden küçük çocuğu, garajda dakikalarca dövdüler! İnsanlıktan utandıran anlar kamerada Oğullarıyla kavga eden küçük çocuğu, garajda dakikalarca dövdüler! İnsanlıktan utandıran anlar kamerada         
14:22
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız         
13:41
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek Senarist Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek         
11:59
Son ankette dikkat çeken detay! Seçimin kaderini kararsızlar ve protesto oy kullanacaklar belirleyecek Son ankette dikkat çeken detay! Seçimin kaderini kararsızlar ve protesto oy kullanacaklar belirleyecek         
11:51
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı         
11:05
Bu kadarına da pes! Mezarlığın yakıldığını gören mahalle sakinleri hayrete düştü Bu kadarına da pes! Mezarlığın yakıldığını gören mahalle sakinleri hayrete düştü         
10:49
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kilosu 20 liraya satılan bamyanın fiyatı kurutulunca 220 liraya çıkıyor Kilosu 20 liraya satılan bamyanın fiyatı kurutulunca 220 liraya çıkıyor         
10:36
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
7 yılda 80 bin lira harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi 7 yılda 80 bin lira harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi         
08:15
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 15:23:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei