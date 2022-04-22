Bakan Dönmez baba ocağı Gölpazarı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cevap verdi - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirterek "Bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu memleketi, milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak anlatmalarını bekliyorum" dedi.

Afyonkarahisar'dan karayolu ile baba ocağı Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelen Bakan Dönmez, Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi açılışı, Kültür Merkez ve Kütüphane inşaatı, Kapalı Pazaryeri Alışveriş Merkezi inşaatını ziyaret etti, ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilerin sorusu üzerine evinin elektriğinin kesildiğini söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kılıçdaroğlu 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi. Ama rakamlar yalan söylemez. Rakamlar 278 bin olduğunu gösteriyor. Bu sadece konut değil, ticarethane ve sanayileri de içeriyor. Toplamda da baktığımızda yüzde 1'in altında. Yani binde 6. Yine bunu biraz daha detaylı analiz ettiğimizde bazı vatandaşlarımız birkaç hafta sonra ödüyor, kesiliyor, açılmıyor gibi. Gönül hiç birinin kesik olmasını arzu ermez. Zaten devletimiz özellikle sosyal yardımlaşma vakfı üzerinden elektrik desteği programını 3 yıl önce başlattı. Şuanda 2 milyon 140 bin hane bu programdan yararlanıyor. 150 kilovat saate kadar bedelsiz olarak elektrik yardımı yapıyoruz" dedi.

"BİLEREK, İSTEYEREK KARANLIĞI TERCİH EDENLERİN BU MEMLEKETİ, MİLLETİ NASIL AYDINLIĞA KAVUŞTURACAK ANLATMALARINI BEKLİYORUM"

Bakan Dönmez, açıklamasının devamında, "Yine bildiğiniz gibi Aile Bakanlığımızın sağ olsun ısınma yardımını genişletti. Oturduk beraber çalıştık. ve şuanda ortada 3 milyona yakın vatandaşımızın hatta 4 milyona yakın vatandaşımızın yararlanma imkanı da söz konusu olacak. Orada da ilk başvurular alındı. Yılda 2 defa ödeme yapacağız. Devletimiz hem tarifelerde maliyetleri tamamını yansıtmamak suretiyle hem de kaçınılamayacak bir takım maliyet artışları yüzünden vatandaşımızın zora girmesine engel olmak içinde sosyal yardımlaşma vakıfları üzerine bu destekleri vermeye devam ediyor. Şunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu memleketi, milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak anlatmalarını bekliyorum.

Öte yandan Bakan Dönmez Gölpazarı ziyareti ardından Bilecik Valiliği, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret ederek, iftarı kentte yapacak.

(Cem Kaan Toka/İHA)