Bakan Dönmez: Bacası olmayan termik santraller yılbaşı itibarıyla işletilemeyecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılsonuna kadar hangi santraller hazır hangileri değil, bunlar netleşmiş olacak. Çevre mevzuatında yer alan süreler neyse o kapsamda değerlendirilecek. Fakat bacası olmayan ya da çalışamayacak durumda olanlar yılbaşı itibarıyla işletilemez hale gelecek" dedi.

Bakan Dönmez, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' kapsamında 81 ilden gelen madencileri bakanlık binası toplantı salonunda kabul etti. Bakan Dönmez, linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücreti, asgari ücretin en az iki katı olarak belirlediklerini söyledi. Bakan Dönmez, "Madencilerimize zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunluluğunu getirdik. Yer altında çalışan işçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirledik. Fazla mesai gerektiren durumlarda da 37,5 saati aşan her bir saat çalışma için verilecek ücretin, yüzde 100'den az olmamak üzere artırılmasını sağladık" dedi.

'SOMA MADENCİLERİNİN KIDEM TAZMİNATLARINI ÖDEYECEĞİZ'

Somalı madencilerin kıdem tazminatları konusunda müjdeli haberleri kendileriyle paylaştıklarını söyleyen Bakan Dönmez, " Eynez Yer Altı Kömür Ocağında hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizden çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatları alamayanların ödemelerini yılın ilk çeyreğinde yapacağız inşallah. Işıklar ve Atabacası Yer Altı Kömür Ocağında rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerin giderilmesi için de gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'ENERJİ ARZI KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ'

Bakan Dönmez, termik santrallere ilişkin soru üzerine, "13 tane termik santral var. 3 tanesinde sorun görünmüyor. Diğerleri de hepsi eşit seviyede değil, bir kısmı yatırımlarına başladı ve dönüşümlerini yapıyorlar, bir kısmı ise başlayamamıştı. Hepsini aynı şekilde değerlendirmek doğru olmayacak. Çevre Bakanlığı ve tesis sahipleriyle de görüşüyoruz. Kısa zamanda çevre açısından bu eksiklerin tamamlanmasını arzu ediyoruz. İşin başka bir boyutu da, enerji arz güvenliğiyle ilgili. Ülkemizde bu santrallerden çalışamayacaklar olursa, onların yerine çalışabilecek kurulu güçlerimiz var. Doğalgaz santrallerimizin bu açıdan potansiyeli yüksek, ülkemizde bu konuda enerji arz güvenli konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız. Yılsonuna kadar hangi santraller hazır hangileri değil, bunlar da netleşmiş olacak. Çevre mevzuatında yer alan süreler neyse o kapsamda değerlendirilecek. Fakat bacası olmayan ya da çalışamayacak durumda olanlar yılbaşı itibarıyla işletilemez hale gelecek. Bazılarının da bacaları var, onların da rehabilitasyona ihtiyacı var. Bunların hepsi Çevre Bakanlığı ile birlikte değerlendirilecek. Bu konuda arz güvenliği sıkıntısı ülkeye yaşatmamak bizim için önemliydi. Daha önceden aldığımız tedbirler doğrultusunda her hangi bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci yönetmiş olacağız" dedi.

'HAKLARIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ'

Türkiye ile Libya arasında imzalanan, 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nın hatırlatılması üzerine Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz de, bizi denklemin ve oyunun dışında tutmaya dönük çalışmaları engellemiş olduk. Uluslararası deniz hukukuna göre de bu anlaşma hukuken doğru bir anlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında bize tanınan yetki alanlarında, diğer bölgelerde olduğu gibi ruhsat vereceğimiz kuruluşlarımız petrol ve doğalgaz araması ve üretimine ilişkin çalışmalarına başlayacaklar. Öncelikle her iki ülkenin parlamentolarında bu anlaşmanın onaylanması gerekiyor. O süreç tamamlandıktan sonra da ruhsatlandırma çalışmaları yapılacak. Biz Doğu Akdeniz de dün ne dediysek, kendi haklarımızı ve özellikle adada yaşayan KKTC'de ki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar arayacağız. Bu kararlılığımız devam ediyor."