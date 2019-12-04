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Bakan dönmez bacası olmayan termik santraller yılbaşı itibariyle işletilemeyecek
6 saat önce
Bakan Dönmez bacası olmayan termik santraller yılbaşı itibariyle işletilemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:23 Kaynak: DHA
Bakan Dönmez bacası olmayan termik santraller yılbaşı itibariyle işletilemeyecek
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