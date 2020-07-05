Bakan Dönmez: "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye idealimizi gerçeğe dönüştürecek yatırımlarımızı... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye idealimizi gerçeğe dönüştürecek yatırımlarımızı...
Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (Tokat) İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye...
Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni
Tokat'taki Niksar Akıncı HES'in açılış töreni
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (Tokat) İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye alınan "Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni"ne video konferansla katıldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:40 Kaynak: AA
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