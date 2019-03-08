Bakan Dönmez: Bağımsız Enerji Kaynaklarına Ulaşmaya İhtiyacımız Var (2)

'KAĞITLA MAHKUM ETTİLER AMA MİLLETİN VİCDANINA MAHKUM EDEMEDİLER'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, seçim bürosu açılışına katıldı.

'KAĞITLA MAHKUM ETTİLER AMA MİLLETİN VİCDANINA MAHKUM EDEMEDİLER'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Dönmez, "1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mız büyükşehir belediye başkanı olduğunda 3 şeyle mücadele etti. Bunlar çöp, çamur ve çukurdur. O dönemlerde yolsuzluk ve susuzluk ile mücadele etti. Kısa süre içinde üstesinden geldi. Uyduruk mahkemelerle siyaset dışına atmaya çalıştılar. Kağıtla mahkum ettiler; ama milletin vicdanına mahkum edemediler. Halkımız her zaman destek verdi. Cumhurbaşkanı oldu. Sadece ülkesinde değil bölgesinde, dünyada sözü dinlenen ve saygı duyulan bir lider oldu" dedi.



Çerkezköy'ün doğal gaz kullanımıyla temiz havaya kavuştuğunu belirten Bakan Dönmez, "Bazı belediye başkanları 'Doğal gazı biz getirdik' diyorlar. Elektrik ve doğal gaz işi, hükümetin işidir. Biz izin vermezsek gelmesi de imkansızdır. Bu hizmetlerin karşılığında hükümetimiz sizlere bunları getirdi. O dönemlerde hastanelerimizde kuyruklar vardı. Şimdi ise 5 yıldızlı otel gibi hastaneler yapıldı. Muayene sistemi ile ilacınız elektronik ortamlarda hazırlanıyor. Eczaneye gittiğiniz zaman ilacınızı alıp, hemen tedaviye başlıyorsunuz. Türkiye'de ortalama insan ömrü uzadı. Erkeklerde 75, kadınlarda 80 üstü oldu. Neredeyse Batı ülkelerinde ortalama insan ömrüne yakın rakamlar. Sağlık ve sosyal hizmetlerini getirmezseniz bunlar olmaz. Sizler bunları unutmayınız ve etrafınıza da hatırlatınız" diye konuştu.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Turhan: AB'den Geliyorlar, Yollarımıza İmreniyorlar

Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti

Bakan Dönmez: 300 Bin Haneye 10 Yıl Yetecek Doğal Gaz Bulduk

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Sorusu Tek Cümleyle Yanıtladı