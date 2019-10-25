Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Kula'nın cenaze törenine katıldı
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Kula'nın cenaze törenine katıldı

Bakan Dönmez, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Kula'nın cenaze törenine katıldı

34 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula'nın cenaze törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula'nın cenaze törenine katıldı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Dönmez, daha sonra tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesinde iki gün önce vefat eden Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve iş adamı Faruk Kula'nın (65) cenaze törenine katıldı.

Faruk Kula'nın naaşı, Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Burada, Kula'nın oğulları Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Uğur Kula ve Cesur Kula taziyeleri kabul etti. Cuma namazı kılınması ve helallik alınmasının ardından dua edildi.

Daha sonra kılınan cenaze namazı sonrası Kula'nın naaşı Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Öte yandan, Umre'ye giden ve Kabe'de tavaf yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Kelemençe için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, milletvekilleri, Kula ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Dönmez, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Kula'nın cenaze törenine katıldı

Balıkesir, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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