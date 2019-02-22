Bakan Dönmez Balıklıgöl'de Balıklara Yem Attı
1 saat önce
Şanlıurfa'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cuma namazı sonrası beraberindekilerle birlikte Balıklıgöl'ü gezerek, balıklara yem attı.
Şanlıurfa
'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Cuma namazı sonrası beraberindekilerle birlikte Balıklıgöl
'ü gezerek, balıklara yem attı. Tarihi bölgede vatandaşların sorunlarını dinledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberindeki Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
, AK Parti
Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız
ve partililerle Dergah
Camisinde Cuma namaz kıldı. Namaz sonrası Bakan Dönmez, Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan makamı ve Balıklıgöl'ü gezerek balıklara yem attı. Tarihi bölgede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Dönmez, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Bakan Dönmez, temaslarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:09 Kaynak: İHA
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