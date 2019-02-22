Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez Balıklıgöl'de Balıklara Yem Attı

Bakan Dönmez Balıklıgöl'de Balıklara Yem Attı

1 saat önce

Şanlıurfa'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cuma namazı sonrası beraberindekilerle birlikte Balıklıgöl'ü gezerek, balıklara yem attı.

Bakan Dönmez Balıklıgöl'de Balıklara Yem Attı, System.String[]
Şanlıurfa'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cuma namazı sonrası beraberindekilerle birlikte Balıklıgöl'ü gezerek, balıklara yem attı. Tarihi bölgede vatandaşların sorunlarını dinledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberindeki Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve partililerle Dergah Camisinde Cuma namaz kıldı. Namaz sonrası Bakan Dönmez, Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan makamı ve Balıklıgöl'ü gezerek balıklara yem attı. Tarihi bölgede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Dönmez, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bakan Dönmez, temaslarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Aralarında Memur ve Esnafların da Olduğu 7 Kişi, 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu Bakan'dan Çiftçilere Enerji Müjdesi: Tarımsal Faaliyetler Tarifesi, Bir Aya Kadar Başlayacak

Bakan Dönmez'den 'Tarımsal Faaliyetler Tarifesi' Açıklaması: 1 Aya Başlatacağız Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:36:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez Balıklıgöl'de Balıklara Yem Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]