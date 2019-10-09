Bakan Dönmez - Barış Pınarı Harekatı
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Pasta kesimi Toplu fotoğraf çekimi Türkmenistan yerel dans gösterisi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkmenistan Milli günü resepsiyonuna katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:34 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Pasta kesimi
Toplu fotoğraf çekimi
Türkmenistan yerel dans gösterisi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkmenistan Milli günü resepsiyonuna katıldı.
Suriye Milli Ordusu, operasyon için Türkiye'ye ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı