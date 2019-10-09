Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez - Barış Pınarı Harekatı
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Bakan Dönmez - Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Pasta kesimi Toplu fotoğraf çekimi Türkmenistan yerel dans gösterisi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkmenistan Milli günü resepsiyonuna katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması

Pasta kesimi

Toplu fotoğraf çekimi

Türkmenistan yerel dans gösterisi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkmenistan Milli günü resepsiyonuna katıldı.

Bakan Dönmez - Barış Pınarı Harekatı

Türkmenistan, Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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