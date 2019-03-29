Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Bilecik'te Üniversitesi Öğrencileri ile Söyleşi Programına Katıldı

Bakan Dönmez, Bilecik'te Üniversitesi Öğrencileri ile Söyleşi Programına Katıldı

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi Bilecik'te üniversitesi öğrencileri ile söyleşi programına katıldı.

Bakan Dönmez, Bilecik'te Üniversitesi Öğrencileri ile Söyleşi Programına Katıldı, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi Bilecik'te üniversitesi öğrencileri ile söyleşi programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi Bilecik'e 2 günlük il, ilçe ve belde gezileri için geldi. İlk olarak Pazaryeri ilçesi, ardından Bozüyük'te bir takım programlara katılan Bakan Dönmez, gecenin son programında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kentte faaliyet gösteren STK temsilcileri ile bir araya geldi. Ziyaretlerin bugünkü programında Bilecik merkez Kayı Boyu Camii'nde Cuma Namazı kılan Bakan Dönmez, sırasıyla Gölpazarı ve Yenipazar'da ilçe seçim bürosu önünde Halk Buluşması programlarına katıldı.

Bakan Dönmez, saat 16.30'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Üniversitesi öğrencileri ile söyleşi programına katıldı. Basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verildikten program basına kapalı yapıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:56 Kaynak: İHA

Şeyh Edebali, Fatih Dönmez, Bilecik, Güncel
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