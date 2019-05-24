Bakan Dönmez: "Biz kömüre nimet gözüyle bakıyoruz"
3 saat önce
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Bakan Dönmez'e plaket takdimi Toplu fotoğraf çekimi MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret ederek ocak çalışanlarıyla iftar yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:14 Kaynak: AA
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