Son dakika haber! Bakan Dönmez: "Yerli teknolojiyle birlikte rüzgarı Türkiye'nin ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz"
25.11.2020 15:19
Edinilen son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salondan ayrılması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salondan ayrılması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuştu. (3)
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