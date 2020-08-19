Bakan Dönmez: Bizim kimsenin malında gözümüz yok

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , "Bizim kimsenin malında gözümüz yok. Kimse de bizim yetki alanlarımıza göz dikmesin. Özellikle Yunanistan son dönemde alanda varlık gösteremediği için, bir takım dış güçleri arkasına almak suretiyle kendisini haklı göstermeye çalışıyor" dedi.

Bakan Dönmez, Ankara'da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, tesisin yatırım tutarının 400 milyon dolar olduğunu ve yıllık 500 megavatlık güneş paneli üreteceğini söyledi. Üretilen güneş panellerinin ilk etapta Karapınar'da bulunan güneş elektrik santralinde kullanılacağını hatırlatan Dönmez, şunları söyledi: