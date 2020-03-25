Bakan Dönmez: "Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.

Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu. Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Dönmez, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca paylaşımda yer alan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmalarına yer verildi. Videonun bir kısmında el dezenfektanının nasıl kullandığına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri yer alıyor. Erdoğan, ayrıca üretilen dezenfektanın reklam çalışmalarının büyük bir hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine vurgu yaparak, denemek için dezenfektanı da istedi.

(Emin Kuvat/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:35 Kaynak: İHA

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