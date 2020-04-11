Bakan Dönmez: "BOREL seri üretimde"
6 saat önce
Bakan Dönmez: "BOREL seri üretimde" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milki bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde" dedi.
Bakan Dönmez: "BOREL seri üretimde"
ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milki bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla BOR katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlandığını duyurdu. Bakan Dönmez paylaşımında, "Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanımız BOREL seri üretimde. Haftaya raflardaki yerini alacak. Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:48 Kaynak: İHA
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