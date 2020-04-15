Bakan Dönmez: Borel, yarın satış noktalarında - Son Dakika
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Bakan Dönmez: Borel, yarın satış noktalarında

6 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli el dezenfektanı Borel'in tanıtımını yaptı.

Bakan Dönmez: Borel, yarın satış noktalarında, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli el dezenfektanı Borel'in tanıtımını yaptı. Dönmez, Borel'in yarından itibaren 100 mililitrelik şişelerde farklı satış noktalarında vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Bakan Dönmez, bor katkılı el dezenfektanı Borel'in lansmanını koronavirüs tedbirleri nedeniyle online olarak gerçekleştirdi. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede gösterdiği başarıyla dünyada takdir topladığını, bu mücadelede vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı ve en pratik şekilde karşılamak için gayret gösterdiklerini söyledi. Dönmez, salgının Türkiye'de ilk görüldüğü günlerde yaşanan kaygı ve stresin, devletin aldığı önlemler sayesinde yerini olumlu bir havaya bıraktığına işaret ederken, "Koronavirüsle mücadele önce ellerde başlıyor. Uzmanlar özellikle kirli yüzeylerle temas eden ellerin sabun ya da benzeri ürünlerle en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor. Sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise el dezenfektanı kullanarak kişisel hijyenin sağlanması virüsle mücadelenin en temel koşulları arasında geliyor" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIN TALEBİNİ İVEDİLİKLE KARŞILADIK'

Salgının ilk dönemlerinde yaşanan kaygı nedeniyle kolonya ve el dezenfektanı başta olmak üzere kişisel hijyen ürünlerine aşırı bir talep yoğunluğu yaşandığını hatırlatan Dönmez, Borel'in üretim süreci ile ilgili, "Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından ar-ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini de hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu video konferansla yaptığımız toplantıda ilettik. Kendilerinin talimatlarıyla ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi ve hamdolsun kısa sürede seri üretim safhasına geçtik. İnşallah yarından itibaren de Borel'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık" dedi.

'İLK ETAPTA 100 ML'LİK BOYUTLARDA OLACAK'

Uzun bir Ar-ge çalışmasının ürünü olarak doğan Borel için geniş bir pazar araştırması yapıldığını, tüketicilerin nasıl bir ürün görmek istediklerine dair verilerin birinci elden toplandığını kaydeden Bakan Dönmez, Borel'in özelliklerine ilişkin "Tüketicilerin ilk bildirimi el dezenfektanlarının cilt problemlerine neden olduğu şeklindeydi. Bu veri Borel'i diğer ürünlerinden ayıran hareket noktası oldu. Borel'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta, elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Bor'un anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken, eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Borel, ilk etapta 100 mililitrelik boyutlarda piyasaya çıkacak. 1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

'İLK PARTİYİ SAHADAKİ KAHRAMANLARA HEDİYE EDECEĞİZ'

Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk bor katkılı temizlik ürünü Boron'dan gelen tecrübe ve kalitenin Borel'e de referans olacağını ifade ederek, "Borel'in ilk parti üretimini bu zor günlerde sahada olan kahramanlarımıza hediye edeceğiz. Bizler için ailesinden, evinden, sevdiklerinden uzakta, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Dışarıda Borel yüklü 4 kamyon hazır bekliyor. Bunların ilki bu meşakkatli yükü omuzlayan, bizlere nefes olmak için varını yoğunu ortaya koyan sağlık çalışanlarımız için Sağlık Bakanlığımıza, ikincisi, kamu düzenini sağlayan güvenlik güçlerimiz için İçişleri Bakanlığımıza, üçüncüsü 65 yaş ve üzeri risk grubundaki büyüklerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, dördüncü kamyonumuz da enerjimiz hiç bitmesin diye sahada görev yapan mesai arkadaşlarımız için yola çıkacak" dedi.

'ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ARZINDA KESİNTİ YAŞANMAYACAK'

Dönmez, bakanlık olarak enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahada olduklarının altını çizerken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere salgın süresince evlerimizde elektrik ve doğal gaz arzında hiçbir kesinti yaşanmayacak. Aksi bir durum olursa vatandaşlarımızdan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa kararlılıkla yerine getireceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan da istirhamımız bu süreci aklıselimle, paniğe kapılmadan yürütmeleri. Bugün sağlıktan enerjiye, gıdadan lojistiğe kadar güçlü altyapımızla bu salgının en kısa sürede üstesinden geleceğiz inşallah" diye konuştu.


Fatih Dönmez, BOREL, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 03:54 Kaynak: DHA

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