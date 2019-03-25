Bakan Dönmez: "Boron'un Yurt Dışına Satışını Planlıyoruz"
57 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Şu anda yurt dışından talep gelmeye başladı. Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, nitekim şu anda Boron büyük market zincirlerinde raflarda var.” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli temizlik ürün Boron’a yurt dışından da talep gelmeye başladığını belirterek, “Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, […]The post Bakan Dönmez: “Boron’un yurt dışına satışını planlıyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Dönmez, "Şu anda yurt dışından talep gelmeye başladı. Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, nitekim şu anda Boron büyük market zincirlerinde raflarda var." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, milli temizlik ürün Boron'a yurt dışından da talep gelmeye başladığını belirterek, "Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, nitekim şu anda Boron büyük market zincirlerinde raflarda var. Küçük mahalle ölçeğinde bakkal ve marketlerde var. Henüz o kanallara erişmiş değiliz. Erişim tamamlanınca tabii ki yurt dışına da satışı planlıyoruz." dedi.
Boron'da üretimin iki katına çıkarıldığını ve 3-4 aylık süre içinde bu kapasitenin daha da artırılacağını ifade eden Dönmez, şunları belirtti: "Eskiden bor katkılı temizlik ürünleri vardı fakat şimdi deterjan sektörü daha fazla petrokimya ürünlerine yönelmeye başladı. Daha doğal mineralli bir ürün olduğu için bordan bunun yapılabileceğini göstermek adına böyle bir proje geliştirildi. Biz mutluyuz, inşallah müşterilerimiz de memnundurlar. Hatta şu anda yurt dışından talep gelmeye başladı. Bu yıl iç piyasadaki talepleri düzenli karşılayalım, nitekim şu anda Boron büyük market zincirlerinde raflarda var. Küçük mahalle ölçeğinde bakkal ve marketlerde var. Henüz o kanallara erişmiş değiliz. Erişim tamamlanınca tabii ki yurt dışına da satışı planlıyoruz." Kaynak: Dönmez: Boron'un yurt dışına satışını planlıyoruz
The post Bakan Dönmez: "Boron'un yurt dışına satışını planlıyoruz"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:06
A Millilerin Moldova Maçının Biletleri Karaborsaya Düştü
Şenol Güneş'in Okay Yokuşlu Raporu Ortaya Çıktı
Galatasaray, Hazırlık Maçında Ümraniyespor'u 3-2 Yendi
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü Harekatı