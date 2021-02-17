Bakan Dönmez: "Bu yılki mezunlarımızla Akkuyu'da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak" - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yılki mezunlarımızla birlikte Akkuyu'da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak. Evlerinden, ülkelerinden ve sevdiklerinden büyük bir amaç uğruna ayrılan gençlerimiz, görmedikleri bir ülkede gösterdikleri başarıyla hepimizin göğsünü kabarttı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, nükleer enerji uzmanlarının devam eden eğitimleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin enerjisini yüksek tutmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Bakan Dönmez, "Türkiye'yi enerji üretimi, teknolojileri ve insan kaynağında dünyaya örnek bir ülke haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla ortaya koyduğumuz en önemli projelerimizden olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, nükleer enerjideki eğitim atağımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye'ye nükleer teknolojiyi taşıyacak ve ülkemizin nükleer enerjideki zihni altyapısını inşa edecek uzmanlarımız eğitimlerini tamamlayarak ülkemize dönmeye devam ediyor" dedi.

Mühendislerden 43 kişinin daha mezun olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Son mezunlarımızla birlikte bugüne kadar eğitimini tamamlayarak ülkemize dönen genç nükleer enerji uzmanımız 186'ya ulaştı. Haziranda ise 22 yüksek lisans mezunumuz göreve hazır şekilde ülkemize dönecekler. Bu yılki mezunlarımızla birlikte Akkuyu'da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak. Evlerinden, ülkelerinden ve sevdiklerinden büyük bir amaç uğruna ayrılan gençlerimiz, görmedikleri bir ülkede gösterdikleri başarıyla hepimizin göğsünü kabarttı. Okullarında üstün başarıların altına imza atmayı başardılar. Kendilerini milletimiz adına kutluyor ve iş hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu bir eğitim sürecinden geçen öğrencilerin 2023'te Akkuyu NGS'de görev yapacaklarını bildiren Bakan Dönmez, "Böylece hem ülkemizin ilk nükleer enerji santralinin tüm yapım ve işletme süreçlerine şahitlik edecek hem de Türkiye'nin nükleer teknoloji atağına öncülük edecekler. Tüm kalbimle inanıyorum ki dikkatli bir değerlendirme süreci sonunda seçilen bu öğrencilerimiz, sahip oldukları bilgi birikimiyle ülkemize büyük bir katkı sağlayacak. Rusya'nın nükleer enerji alanındaki en köklü üniversitelerinden Moskova Nükleer Fizik ve Mühendislik Enstitüsü ve Saint Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi'nde eğitim alan öğrencilerimiz, Akkuyu NGS'de en ön saflarda aktif olarak görev alacak. Gençlerimize olan güvenimizin, Türk insanının kabiliyetinin ve kararlılığının en güzel örneklerini eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimiz bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Akkuyu NGS 2023'te Türkiye'ye enerji vermeye başladığında Türk mühendisinin yetenekleri çok daha açık şekilde ortaya çıkacak. Türkiye'nin enerjisi, Türkiye'nin gençleriyle yükselecek" açıklamalarına yer verdi. - ANKARA