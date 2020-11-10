Bakan Dönmez, Enerji Çalışanları Haftası'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Dönmez, Enerji Çalışanları Haftası'nı kutladı Açıklaması

10.11.2020 11:36
Bakan Dönmez, Enerji Çalışanları Haftası'nı kutladı Açıklaması, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temel amaçlarının Türkiye'nin her köşesine kesintisiz enerji arzı sağlamak olduğunu belirterek, "Bu uğurda daha çok çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temel amaçlarının Türkiye'nin her köşesine kesintisiz enerji arzı sağlamak olduğunu belirterek, "Bu uğurda daha çok çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dönmez, Enerji Çalışanları Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, enerji sektörünün dinamiklerinin sürekli değişen dünya düzeninden etkilendiğini bildirdi.

İnsanların beklentileri ve taleplerinin de aynı ölçüde değişmeye başladığına işaret eden Dönmez, "Bu durum mesajların içeriği ve kullanılan iletişim teknolojilerinin yapısını da değiştirdi. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim değişikliği başta olmak üzere sektöre hakim olan konular nedeniyle iletişimin dili ve tonlaması da zaman içerisinde farklılığa uğradı." değerlendirmesinde buldundu.

Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi kriz dönemlerinde iletişimin öneminin daha da arttığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Enerji çalışanlarımız en zor günde dahi hayatın durmaması için büyük bir fedakarlıkla görevlerinin başındaydılar. Bu emek yoğun çabanın doğru anlatılması ve anlaşılması adına iletişim faaliyetleri önemli bir rol üstleniyor. Merkezine insanı alan, karşılıklılık ve diyalog üzerine temellendirilen iletişim faaliyetleriyle bugün enerji sektörümüz güçlü bir marka algısı ve itibar inşa etti. Türkiye'nin enerjide yaptığı ataklar ve Karadeniz'deki gaz keşfiyle enerji bağımsızlığı için atılan adımlar bugün daha net anlaşılıyor."

Enerjinin günlük faaliyetlerden en ileri teknoloji ürünlerine kadar hayatın her alanında olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Bizim temel amacımız ise ülkemizin her köşesine kesintisiz enerji arzı sağlayarak enerjinin yokluğunu asla yaşamamak, yaşatmamak. Enerjinin her alanında Türkiye'nin arz güvenliğini daha da sağlam temellere oturtmak. Bu uğurda daha çok çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Enerji Çalışanları Haftası'nı kutluyor, oluşturulan bu farkındalığın enerji sektörünün cazibesini daha da artıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, Enerji Çalışanları Haftası'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika


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