Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Bugün geldiğimiz noktada yüzde 1'in altında bir yanmayan armatür söz konusu" -...

Bakan Dönmez: "Bugün geldiğimiz noktada yüzde 1'in altında bir yanmayan armatür söz konusu" -...

2 saat önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) Genel Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirdi.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) Genel Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirdi.
Bakan Dönmez: Bugün geldiğimiz noktada yüzde 1'in altında bir yanmayan armatür söz konusu -...
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:42 Kaynak: AA
Anadolu Yakası, Fatih Dönmez, Güncel
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