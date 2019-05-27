Bakan Dönmez: "Bugün geldiğimiz noktada yüzde 1'in altında bir yanmayan armatür söz konusu" -...
2 saat önce
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) Genel Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:42 Kaynak: AA
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