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Bakan Dönmez: "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan...
6 saat önce
Bakan Dönmez: "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık"
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:52 Kaynak: AA
Bakan Dönmez: "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık"
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