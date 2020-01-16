Bakan Dönmez: "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez: "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan...

6 saat önce

Bakan Dönmez: "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık"

Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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