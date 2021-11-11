Son dakika haberi: Bakan Dönmez, Cezayir'deki entegre demir çelik tesisini ziyaret etti - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk özel sektörünün Cezayir'de yaptığı yatırımların yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Görüşmelerimiz ve yaklaşımlar bize gösteriyor ki bu bölge bizlerle çalışmak, iş yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

Dönmez, Cezayir'in Oran kentindeki Tosyalı Cezayir Entegre Demir Çelik Tesisi'ni ziyaret etti.

Tesiste temiz enerji konusunda altyapı ve Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dönmez, "Buraya, demir çelik anlamında Afrika'nın entegre en büyük tesisi diyebiliriz. Stratejik bir yer. Gerek Afrika pazarı, gerek iç pazar ve Avrupa'ya yakınlığıyla isabetli bir yatırım olmuş. Konu sadece alın teriyle kalmıyor, alın terine akıl terini yani stratejiyi katarak katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor. Burası da katma değerin yükseltildiği tesislerden biri." diye konuştu.

Dönmez, Türk özel sektörünün Cezayir'de yaptığı yatırımların, 5 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, "Görüşmelerimiz ve yaklaşımlar bize gösteriyor ki bu bölge bizlerle çalışmak, iş yapmak istiyor. Biz bunu karşılıklı yapalım dedik. Sonatrach'ın Ceyhan'daki petrokimya tesisi gibi yatırımlar inşallah karşılıklı artarak devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, ziyaretin ardından tesisteki Türk personel ile görüştü.