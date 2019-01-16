Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Cumhuriyet Tarihimizin Rekorunu Kırdık"

Bakan Dönmez: "Cumhuriyet Tarihimizin Rekorunu Kırdık"

25 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2018'de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.

Bakan Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2018'de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. 2017'deki toplam yerli kömür üretiminin 87,8 milyon ton olduğunu hatırlatan Dönmez, geçen yıl, yerli kömürde kamunun 53 milyon 354 bin ton üretim yaptığını belirtti. Özel sektör üretiminin 48 milyon 218 bin ton olduğunu ifade eden Dönmez, yerli kömürde 2017'de kamunun üretiminin 42 milyon 468 bin ton, özel sektörün üretiminin de 45 milyon 398 bin ton olarak gerçekleştiğini aktardı.

Dönmez, "Söz verdik, başardık. 2018'de, 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun" notunu yazdı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Ekonomi
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