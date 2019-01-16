Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: Cumhuriyet Tarihinin Kömür Üretim Rekorunu Kırdık

Bakan Dönmez: Cumhuriyet Tarihinin Kömür Üretim Rekorunu Kırdık

2 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018 yılında 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.

Bakan Dönmez: Cumhuriyet Tarihinin Kömür Üretim Rekorunu Kırdık, System.String[]
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018 yılında 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.

Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdik, başardık. 2018'de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:17 Kaynak: DHA

Fatih Dönmez, Güncel
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