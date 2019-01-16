Bakan Dönmez: Cumhuriyet Tarihinin Rekorunu Kırdık
45 dakika önce
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018 yılında 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018 yılında 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.
Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdik, başardık. 2018'de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tayolundarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye', cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Haber: ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:43 Kaynak: DHA
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