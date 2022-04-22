BAKAN DÖNMEZ: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ - Son Dakika
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BAKAN DÖNMEZ: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ

22.04.2022 01:36
BAKAN DÖNMEZ: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. İlk defa 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak inşallah" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi ziyarette bulunmak için Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Dönmez, ilk olarak Afyonkarahisar'da bir firma tarafından tarım alanları için tasarlanan güneş enerji paneli sistemini inceledi. Daha sonra sırasıyla valilik ve belediye başkanlığını ziyaret eden Dönmez, Belediye Meclisi toplantı salonunda kaymakamlar, AK Parti ve MHP'li belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kanlıca Mahallesi'nde iftara katılan Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada son 20 yılda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Afyonkarahisar'a 4.1 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Son olarak bir termal otelde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dönmez, hedefin 2023'te yerli gazı milletle buluşturmak olduğunu dile getirerek, "Dünyada birçok yatırımın ertelendiği ya da durduğu pandemi döneminde biz hız kesmeden yolumuza devam ettik. 2019'da 3.778 MW, 2020'de 4.944 MW ve 2021'de 4.612 MW'lık ilave kurulu güç yatırımlarımızı hayata geçirdik. Dengeli bir yatırım planıyla yerli ve yenilenebilir enerjinin payını her yıl peyderpey artırdık. ve bugün bu yatırımlarımızın karşılığını aldığımız bir döneme girdik. 20 yıl önce yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 38,6 iken bugün bu sayı yüzde 54'e ulaştı. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar bazında baktığımızda ise toplam kurulu gücümüzün yüzde 65'i bu kaynaklardan oluşuyor. Türkiye'nin enerjisini yenilemeye, yenilendikçe de büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

'HEDEFİMİZ CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURMAK'

Yatırımları ve projeleri büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Dönmez, "Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için de büyük bir gayret içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta Yavuz sondaj gemimizi kuyubaşı ekipmanı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek üzere Türkali- 2 kuyusuna uğurlamıştık. Gemimiz lokasyonuna ulaştı, kuyu başı vanasını sağ salim indirdi. Böylece Yavuz'un da göreve başlamasıyla, ilk defa 3 gemimizle aynı anda Karadeniz'deki çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Yavuz, Türkali- 2'den sonra diğer kuyulara da geçerek üst tamamlama olarak adlandırdığımız aynı işlemleri orada da tekrarlayacak. Bu sürecin ardından boru hattını açtığımız kuyulara bağlayacağız. Hedefimiz 2023. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak inşallah" diye konuştu.

'FERROBOR ÜRETİM TESİSİMİZİN TEMELİNİ BU YIL İÇİNDE ATMAYI PLANLIYORUZ'

Bor madeni cevherini yüksek teknolojiyle işleyerek uç ürün haline getirecek ilk yatırım Bor Karbür Tesisinde sona yaklaştıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "2022 yılı içinde tesisimizi tamamlayıp performans testlerine başlayacağız inşallah. Öte yandan Ferrobor Üretim Tesisimizin temelini bu yıl içinde atmayı planlıyoruz. Lityum karbonat üretim tesisimizin kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarını 2022 yılı sonunda tamamlayacağız. Nadir Toprak Oksitleri Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisimizin pilot tesis kurulumunu 2023'te hayata geçireceğiz inşallah. Büyük bir enerjiyle 2023'e hazırlanıyoruz" diye konuştu.

BAKAN DÖNMEZ: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ
BAKAN DÖNMEZ: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ
BAKAN DÖNMEZ: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ
BAKAN DÖNMEZ: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ

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Bakan Dönmez: 'Hedefimiz 2023'de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak' Bakan Dönmez: 'Hedefimiz 2023'de yerli gazımızı milletimizle buluşturmak' AFYONKARAHİSAR - Bakan Dönmez: 'Hedef Cumhuriyetin 100. yılına yerli gazımızı milletimizle buluşturmak' AFYONKARAHİSAR - Bakan Dönmez: 'Hedef Cumhuriyetin 100. yılına yerli gazımızı milletimizle buluşturmak'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN DÖNMEZ: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ - Son Dakika
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