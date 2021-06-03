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Son dakika haber! Bakan Dönmez: "Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapmada kararlıyız" - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Dönmez: "Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapmada kararlıyız"

03.06.2021 11:53

Son dakika haberler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefleri olduğunu vurgulayarak, "'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefleri olduğunu vurgulayarak, "'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık binasından "Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı"na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, hayata geçirdikleri yatırımların, ortaya koydukları milli bakış açısı ve yenilikçi uygulamaları ile Türkiye'nin enerji sektörünün bölgesinde ve dünyada örnek bir konuma adım adım ilerlediğini aktardı.

Bakan Dönmez, "Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye" ilkesiyle petrol ve doğal gaz aramacılığından yenilenebilir enerjiye, nükleer enerjiden yerli teknoloji üretimine ve enerji ticaretine kadar birçok alanda projelerini bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Covid-19'un tüm dünyayı ve tüm sektörleri durağanlaştırmasına karşın Türkiye'nin enerjisini yükseltmeye aralıksız devam ettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Türkiye olarak salgın sürecini fırsata dönüştürerek yenilenebilir enerjide büyük bir aşama kaydettik, rekorlar kırdık. Toplam kurulu gücümüzü 100 bin MW'a taşıyarak yüzler kulübüne girmek için geri sayıma başladık. Kurulu gücümüz bugün itibariyle 97.377 MW'a ulaşmış durumda" dedi.

Rüzgar ve güneş enerjisinde kendilerine özgü YEKA modellerinin tüm dünyada enerjinin geleceği kabul edildiğini ve bu modeller ile ciddi bir atılım içerisinde olduklarını ifade eden Dönmez, "Konya Karapınar'a tahsis ettiğimiz 1.000 megavatlık YEKA GES-1 oldu. Yenilenebilir enerjide kaynak, teknoloji ve piyasalar bazlı bir gelişim gösteriyoruz. Kaynak bazında yenilenebilir enerji elektrik üretiminde önemli bir pay alırken, yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminde de 'Made In Türkiye' dönemini başlattık" diye konuştu.

Karapınar'da kurulma aşamasında olan güneş santralinin dünyanın en büyük güneş santralleri arasında yer aldığını hatırlatarak, "Bu santralin güneş panelleri Ankara'da entegre bir üretim tesisinde üretimleri devam ediyor. Projede şimdilik yüzde 25'lik bir ilerleme var. İnşallah kısa süre içerisinde sahaya giderek bizzat yapılan çalışmaları ve ilerlemeyi yerinde inceleme imkanım da olacak" ifadelerini kullandı.

Tarife gibi uygulamalarla serbest piyasa koşullarında hem üretici hem de tüketici bazında yenilenebilir enerjinin teşviki için adımlar attıklarına dikkati çeken Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"YEKA GES-3 yarışmalarımızı geçtiğimiz günlerde tamamladık. Şimdi 1.000 megavatlık lık yeni güneş YEKA'sı ve 2.000 megavatlık yeni rüzgar YEKA'sı için hazırlıklarımızı Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayımlanan YEKA RES-3 yarışmalarımızla 75 şehrimizde toplam 2.000 megavatlık gücü ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu yıl yapacağımız toplam 4 YEKA yarışmasıyla 4 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücü portfoyümüze dahil edeceğiz."

"Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapma kararlılığımızı her zaman vurguladık" diyen Bakan Dönmez, bu yönde attıkları adımlarla Türkiye'nin, yenilenebilir enerjide kendine özgü bir hikaye yazdığını söyledi.

Pek çok ülkeden YEKA modelinin kendi ülkelerinde uygulanmasıyla ilgili dönüşler aldıklarını aktaran Dönmez, "Bu geri bildirimlerden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yaptığımız işin örnek alınması, işin doğru yapıldığının da en güzel göstergesi aslında" dedi.

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefi olduklarını belirterek, "'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız" diye konuştu.

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan/İHA)

Son dakika haber! Bakan Dönmez: Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapmada kararlıyız
Son dakika haber! Bakan Dönmez: Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapmada kararlıyız
Son dakika haber! Bakan Dönmez: Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapmada kararlıyız
Son dakika haber! Bakan Dönmez: Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapmada kararlıyız
Son dakika haber! Bakan Dönmez: Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapmada kararlıyız

Yenilenebilir Enerji, Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Dönmez: 'Biz Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapmada kararlıyız' - Son Dakika


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