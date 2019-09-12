Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den 12 Eylül mesajı
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Bakan Dönmez'den 12 Eylül mesajı

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tek meşru iradenin millet iradesi olduğunu belirterek, "Demokrasi tarihimizin kara günü, milletimizin iradesine vurulmuş en acı darbe 12 Eylül'ü bir kez daha kınıyorum.

Bakan Dönmez'den 12 Eylül mesajı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tek meşru iradenin millet iradesi olduğunu belirterek, "Demokrasi tarihimizin kara günü, milletimizin iradesine vurulmuş en acı darbe 12 Eylül'ü bir kez daha kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 39'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, demokrasiye vurulan darbelerin tarihe "kara leke" olarak düştüğünü aktaran Dönmez, "Demokrasi tarihimizin kara günü, milletimizin iradesine vurulmuş en acı darbe 12 Eylül'ü bir kez daha kınıyorum. Tek meşru irade millet iradesidir. "değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Dönmez, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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